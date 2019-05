Konak'ta halk oyunları coşkusu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kültürpark Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda bu yıl 15.si düzenlenen Halk Oyunları Şenliği gösterilerini izledi. Belediyenin halk oyunları kurslarına katılan 7'den 70'e farklı yaş aralığındaki kursiyerler, yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu.

Şenlik renkli görüntülere sahne olurken Başkan Batur özellikle Down sendromlu çocukların gösterilerini ayakta alkışladı.

450 dansçının yer aldığı 13 ekibin, 10 ayrı yörenin oyunlarını sergilediği şenlikte, kursiyerin başarılı performansları büyük beğeni topladı. Ulusal Down Sendromluları Derneği İzmir Şubesi onur konuğu olarak gösterilere katıldı. Down Sendromlu çocuklar, gösterileriyle seyircilerden büyük alkış aldı. Gösterileri CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediyesi meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte izleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Yılsonu gösterimizde çok önemli değerler var; sekiz yaşındaki çocuklarımızdan kendini genç hisseden hemşehrilerimize kadar, kursiyerlerimizin gösterilerini izledik. Tüm eğitimci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kurslara katılan değerli hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum. Kadınların çok ağırlıklı olduğunu gördüm ve bundan büyük mutluluk duydum. Bu ekinliğin daha da güzel bir noktaya gelmesi en büyük dileğimiz. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Özel çocuklarımızın hazırladıkları özel gösteri içinde onları ayrıca tebrik ediyorum. Her zorluğa rağmen azmetmek ve inanmak yolun yarısıdır. Bu özel çocuklarımız bize daha çok çalışmak ve inanmak konusunda umut ve inanç aşılıyorlar. Özel çocuklarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

Seyircilere İstanbul çağrısı

Yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de işaret eden Batur, “Bizler mazbatalarımızı aldık, iki aydır çalışıyoruz ama İstanbul'da büyük bir haksızlık yapılarak, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası elinden alındı. Onun yanındayız, arkasındayız. Ekrem İmamoğlu yalnız değil, tüm İzmir arkasında” dedi. Tüm belediye başkanlarının İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gideceğini belirten Batur, izleyicilere de seslenerek, İstanbul'daki yakınlarını arayıp sandığa gitmeleri için uyarmalarını istedi. Batur, 23 Haziran'da Türkiye'de her şeyin çok güzel olacağını söyledi. İzleyiciler de dakikalarca “Her şey çok güzel olacak” sloganı attı.