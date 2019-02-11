Konak'ta halk oyunları şenliği

Konak Belediyesi ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ‘İlkokullararası Halkoyunları Şenliği' düzenlendi.

Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Konak sınırları içinde eğitim veren ilköğretim okullarından halkoyunu ekipleri katıldı. Bu yıl ilki düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Minikler Artvin, Anamur, Mersin, Fethiye yörelerinin yanı sıra Ege'nin vazgeçilmez oyunu Zeybek gösterileriyle beğeni topladı.

Şölenin açılış konuşmasını yapan Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Türkoğlu, İzmir'de yaşayanların ‘İzmir'de yaşıyorum yerine, güzel İzmir'de yaşıyorum' dediğini belirterek, “İzmir'i güzel kılanlar İzmir'in güzel insanlarıdır ve güzellikler üreten insanlardır. Tüm güzel insanlara selam olsun. Bizi biz yapan değerlerin başında gelenek ve görenekler vardır. Bunun içinde Halkoyunlarımızda vardır. Bize bunları gösterecek olan gençlerimize, onları yetiştiren öğretmenlerimize ve bu ortamı oluşturan Konak Belediyesi'ne teşekkür ederiz” dedi.

Her biri birbirinden güzel halk oyunlarını başarıyla sahneleyen minikler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Etkinliğin sonunda tüm çocuklara günün anısına madalya sunulurken okul müdürlerine de plaket takdim edildi.