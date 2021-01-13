Konak'ta hızlı ruhsat dönemi

Konak Belediyesi, hem pandemi nedeniyle geçilen dönüşümlü mesai sistemine hem de İzmir depreminin ardından başlayan zorunlu taşınma sürecine rağmen daha hızlı ruhsat vermeye başladı. Hizmetlerin aksamadan sürmesini sağlayarak genel işleyişi hızlandırıp işlemleri çabuklaştıran Konak Belediyesi, imar, inşaat ile iş yeri açma ve çalıştırmada ruhsatlandırma süresini bir haftaya kadar kısalttı. İmar ve inşaat ruhsatı için evrakları eksiksiz, tam dosyayla Konak Belediyesine müracaat eden vatandaşlar, ruhsatlarını bir hafta içinde alabiliyor. Vatandaşların numarataj belgeleri, yapı kullanma izin belgeleri de hızla düzenleniyor.

Sıhhi müesseseye aynı gün

Vatandaşlar, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarında da daha hızlı sonuç alıyor. Sıhhi müesseselere, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'in 12. maddesine istinaden istenilen belgeler ile yönetmelik gereği kamu kuruluşlarıyla yapılan yazışmaların tamamlanmasını müteakip, aynı gün içinde ruhsatlandırma yapılıyor. Gayrisıhhi müesseselere ise yine aynı yönetmeliğin 23. maddesine göre istenilen belgelerin ve gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından, 1 ila 5 gün içerisinde ruhsat veriliyor. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma işlemlerinde de aynı yönetmeliğin 32. maddesine göre istenilen belgelerin ve kamu kuruluşlarıyla yazışmaların tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin hemen ardından 7 ila 10 gün içerisinde de ruhsatlandırma gerçekleşiyor.

“Esnafın işini kolaylaştırıyoruz”

Pandemi döneminde vatandaşın işini kolaylaştırmak için çalıştıklarını, deprem nedeniyle başlayan taşınma sürecini ise hizmetleri aksatmadan tamamlamaya özel bir önem verdiklerini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Salgınla mücadele ediyorduk, sonra hepimizi derinden yaralayan deprem meydana geldi. Biz de hem çalışanlarımızı hem de belediyemize girip çıkan vatandaşlarımızı riske atmamak için hizmet binalarımızı boşaltarak, birimlerimizi yeni bir bina inşa edinceye kadar çalışacakları yerlerine taşıdık; ancak tüm bu süreçler nedeniyle hizmetlerimizi aksatmadığımız gibi, hızlandırmaya da gayret ediyoruz. Ruhsat işlerimiz de ciddi ölçüde hızlandı; eğer bize gelen dosya tamamsa, evraklarda eksik yoksa biz işlemi bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlıyor, vatandaşımıza ruhsatını veriyoruz” dedi.

Salgının en başından beri en büyük yarayı esnafın aldığına dikkat çeken Batur, “Onlar zaten mağdur. Esnaf kan ağlıyor. Biz de onları desteklemeye, işlerini kolaylaştırmaya çabalıyoruz. Esnaf, bizden beklediği ruhsatı hızla alsın ve işinin başına geçsin istiyoruz. Ekonominin çarkları esnafla döner. Biz de bu çark hiç durmasın, dönsün diye ne gerekiyorsa yapıyoruz” diye konuştu.

Tüm birimlere talimat

İzmir depreminin ardından ilçe genelindeki yeni yerlerine taşınan tüm birimlere seslenen Başkan Batur, hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesi talimatını vermiş, pandemi sürecine de dikkat çekerek, vatandaşların işlerinin kolaylaştırılması için ne gerekiyorsa yapılmasını istemişti. Depremin ardından Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yağhaneler'de bulunan hizmet binasına taşınmış, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ise Basmane'deki hizmet binasında kalmıştı.