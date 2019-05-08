Konak'ta ilk Ramazan Sofrası kuruldu

Konak Belediyesi'nin ilk toplu iftar yemeğinde yaklaşık 1000 hemşehrisiyle aynı sofrayı paylaşan Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, “Konak size eviniz kadar yakın, eviniz kadar sıcak olacak” diye konuştu.

Konak Belediyesi, ilk Ramazan sofrasını Toros'ta bulunan Şenel Aksu Parkı'nda kurdu. Mehmet Akif, Ulubatlı ve Saygı mahallerinden yaklaşık 1000 kişinin katıldığı Ramazan sofrasında hemşehrileriyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, “Bugün bizi bir araya Ramazan'ın bereketi getirdi. Bereketimizi daha da artıracağız. Konak Belediyesi'nin bu dönem yapacağı en önemli çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaşacak. Yaklaşık 20 yıldır hizmetten tam olarak nasibini almayan bu bölgelerin, daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için elimizden gelen katkıyı sunacağız” dedi.

Tek tek ilgilendi, dertlerini dinledi

Seçim döneminde “Birlikte Konak” diyerek yola çıktığını hatırlatan Batur, “Birlikte her şeyi paylaşacağız. Konak Belediyesi size eviniz kadar yakın, eviniz kadar sıcak olacak. Özellikle sizlerin arasında olacağız. Sıkıntılarınızı, yapılacak çalışmalarla ilgili beklentilerini yerinde izleyeceğiz” diye konuştu. Batur, yemeğe katılan semt sakinleri ile tek tek ilgilendi. Yaşadıkları sorunları anlatan hemşehrilerinin dertlerini dinleyen Batur, çözüm önerilerini ve yapılabilecekleri paylaştı. Mahalle sakinleri Batur'a seslenerek, kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılmasını istedi.

Herkese bir karanfil

Konak Belediyesi meclis üyeleri, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve muhtarların da katıldığı yemekte köfte, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi; Ramazan şerbeti ile macun dağıtıldı. Herkese saksı içinde birer karanfilin de hediye edildiği yemeğin ardından Türk tiyatrosu gösterileri sahnelendi.