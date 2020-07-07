Konak'ta kadınlar için önemli bir proje hayata geçiyor

Konak Belediyesinin temmuz ayı ikinci olağan meclisinde, oy birliği ile kabul edilen “Türkiye'de yaşayan mülteci ve yereldeki dar gelirli kadınları güçlendirme projesi” ile Konaklı kadınlar fark oluşturacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Urfa ve Mardin olmak üzere 6 ilde uygulanan projeyi İzmir'de Konak Belediyesi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDEV) ile birlikte uygulayacak. Hollanda Dışişleri Bakanlığınca finanse edilen proje ile Konaklı kadınlar, güçlerini Kadın Kooperatifi çatısı altında birleştirecek.

Konak Belediyesinin kurduğu Konak Kadın Kooperatifine de ivme kazandıracak proje kapsamında, kadınların ekonomik yaşama katılımlarını artırarak hem kadınların hem de ailelilerinin ve mahallelerinin sosyal ve ekonomik koşullarını iyileştirmesi amaçlanıyor.

Üç yıl sürecek proje ile Konak'ta yaşayan kadınlar, eğitim ve üretim alanlarında aktif hale gelecek, yaptıkları üretim ise kadın kooperatifi ile ekonomik değere dönüşerek kadınların gücünü artıracak. Kadınların üretimde ve ekonomik yaşamda daha çok yer almalarında lokomotif olacak kooperatif, hem kadınları bir araya getirerek seslerini duyuracak hem de sürdürülebilir bir üretim ile sosyal ve ekonomik dönüşümün fitilini ateşleyecek.

Öte yandan, kadınlara verilen eğitimler ile kooperatifçilik, üretim ve satış hakkında bilgilendirmenin sertifika programının yanı sıra kadınların liderlik becerileri, farkındalıkları, kendi hayatlarını ilgilendiren konularda karar alma sürecinde etkin olabilmeleri de desteklenecek.