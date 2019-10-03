Konak'ta kadınların içi rahat

Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğinde yürütülen çalışmalar ile kadınlar hem bilinçlendiriliyor hem de ücretsiz sağlık taramasına katılıyor.

Konak Belediyesi ve KETEM işbirliğinde rahim ağzı ve meme kanseri ile ilgili bilinçlendirme semineri ve ücretsiz muayene uygulaması başladı. İlk etapta Ulubatlı ve 26 Ağustos mahallelerinden 30 kadının katıldığı seminer Gültepe Semt Merkezinde gerçekleşti. Son yıllarda giderek artan rahim ağzı ve meme kanseriyle mücadele amaçlı yapılan seminerde, belediyenin kurum doktorları Konaklı kadınları bilgilendirdi. Erken tanını hayat kurtardığının vurgulandığı seminerde kadınlar da merak ettikleri soruları doktorlara yöneltti; kendi bedenleri ile ilgili şüphe duydukları konuları danışma fırsatı buldu.

Önce eğitim sonra sağlık taraması

Seminerde meme kanserinde erken tanı için kadınların kendi kendini muayene etmesinin önemi vurgulanırken bu kontrollerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verildi. Doktor kontrollerinin de aksatılmaması ve önlem amaçlı belli aralıklarla doktora gidilmesi gerektiğinin de altı çizildi. Seminer sonrası kadınlar belediyenin servis araçlarıyla Basmane'deki Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezine götürüldü ve burada smear testi ve mamografiyi de içeren ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Konak'ta tüm mahalleleri kapsayan bir çalışma olarak devam etmesi planlanan sağlık taramaları ile üç bini aşkın kadına ulaşılması amaçlanıyor.