Konak'ta Kordon'dan Üçkuyular'a kadar dezenfekte hamlesi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Normalleşme sürecinde de tüm esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Pandemi önlemleri kapsamında uzun bir süredir kapalı olan ve 1 Haziran tarihi itibariyle yeniden açılan restoran ve kafeler, Konak Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilmeye başlandı. Pandemi sürecinde; sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, berberler, kuaförler, sürücü kursları vb. özel ve kamuya ait pek çok iş yerini düzenli aralıklarla dezenfekte eden Konak Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge uyarınca, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayan restoran ve kafeleri de dezenfekte etmeye başladı. Konak Belediyesi temizlik işlerine bağlı dezenfeksiyon ekipleri, ilk etapta Alsancak liman Bölgesinden başlayarak Kordon'dan Üçkuyular'a kadar olan sahil şeridindeki restoran ve kafeleri dezenfekte etti.

“Yeni normalde tedbiri elden bırakmayalım”

Mart, nisan ve mayıs ayları olmak üzere üç ay esnaftan işgaliye bedeli almadıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Salgın sürecinin en başından bugüne esnafımıza destek olmaya çalıştık. Esnafımızın yanında olduk. 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecinde de tüm esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan, virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesiyle ülke genelinde kontrollü normalleşme sürecine geçildiğini kaydeden Batur, bu süreçte belediye olarak gerekli denetim ve kontrolleri yaptıklarını; ancak vatandaşlarımızın da hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmeleri çağrısında bulundu.

İşletmeler sıkı önlemler alıyor

Korona virüsü sonrası yeme içme sektöründe de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkında olan restoran ve kafe işletmeleri, personelden mutfağa, servisten masa düzenine kadar pek çok konuda sıkı önlemler alarak müşterilerini kabul etmeye başladı. İşletme sahipleri, mekanlarını sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirirken, mutfak girişlerine dezenfektanlı paspaslar koyduklarını, personelin eldivenli ve maskeli olarak servis yaparak, tüm hijyen kurallarını harfiyen uygulayacaklarını söyledi.