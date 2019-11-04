Konak'ta Organ Bağışı Haftası'nda örnek kampanya

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda bu yıl Konak Belediyesi örnek bir uygulamaya gerçekleştirdi. Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde belediyenin Basmane'deki hizmet binası girişinde organ bağışı standı kuruldu. Hafta boyunca açık kalacak stantta başta belediye çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlar da organ bağışında bulunabilecek.

Konak Belediyesi hizmet binasında Organ Bağışı Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan standın duyurusunu Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yaptı. Organ bağışının önemine dikkat çeken Başkan Batur, özellikle belediye çalışanlarının bu konudaki duyarlılığını ve hassasiyetini paylaşarak farkındalık sağlamak istediklerini belirterek, “İzmir, organ bağışında 62 bin gibi bir rakamla 2013-2018 yılları arasında Türkiye birincisi olmuş. Bu çok önemli bir rakam. 2015 verilerine göre de şu anda 26 bine yakın vatandaşımız organ bağışı bekliyor. Son 16 yılda 338 bin 752 kişi organ bağışından yararlanış ve sağlığına kavuşmuş. Buradaki hassasiyet önemli. Biz de Konak Belediyesi çalışanları olarak, başta ben olmak üzere organlarımızı bağışlayacağız" diye konuştu.

Konuşmasının ardından organ bağış formunu dolduran Başkan Batur, bir hafta boyunca açık kalacak stantta organlarını bağışlayan ilk kişi oldu. Dini açıdan da organ bağışıyla ilgili bir engel olmadığını da vurgulayan Batur, vatandaşların gönül rahatlığıyla organ bağışında bulunabileceklerinin altını çizdi. Başkan Batur'a 'Organ ve Doku Bağış' kartını takdim eden Konak İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Padır da Konak'ın geçtiğimiz yıl organ bağışında Türkiye ikincisi olduğunu hatırlattı. Padır, canlıyken yapılan organ bağışında ülkemizin dünya birincisi olduğunu ancak kadavradan bağışta geri sıralarda olduğumuzu belirterek Başkan Batur'a kampanyaya gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.