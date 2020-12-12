Konak'ta palmiyelere enjeksiyonlu koruma

Ekipler düzenli ilaçlamanın yanı sıra zarar gören palmiyeler için enjeksiyon yöntemi ile tam koruma sağlıyor.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir'in sembolü palmiyelere gözü gibi bakıyor. 45 günlük aralıklarla İzmir'in gözbebeği palmiyeleri düzenli olarak ilaçlayan ekipler, “kırmızı böcek” başta olmak üzere zararlı böceklerle mücadele ediyor. Konak Belediyesi ekipleri, ilçe sınırları içinde palmiyelerin yoğun olarak bulunduğu Alsancak Sevgi Yolu, Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı, Mehmet Ali Akman Parkı, Ali Rıza Akıncı Parkı, Zeytinlik Parkı ile Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda bulunan palmiyelerin, budama ve ilaçlama olmak üzere tüm bakımlarını düzenli olarak yapıyor. Palmiyelerin böcekler tarafından istila edilmeden, hastalanmadan önce gerekli tüm tedbirleri almak için yoğun çaba gösteren Konak Belediyesi ekipleri, yapılan tüm çalışmalara karşın zarar gören palmiyeler için ayrı bir bakım programı ve şekli uyguluyor.

Kırmızı böceklere, enjeksiyonlu ilaçlama

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, palmiyelerin özellikle Phoenix türünde daha çok görülen “kırmızı böcek” ile yoğun mücadele ediyor. Palmiyelerin tepesinden giren kırmızı böceğin, ağacın gövdesine ilerleyerek larvalarını bırakması nedeniyle, böcekle daha etkin bir mücadele yöntemi olan enjeksiyonlu ilaçlama yapan ekipler, işlerini şansa bırakmıyor. Ağacın gövdesine takılan sonda ile ilaç enjekte edilerek ağaç gövdesine bırakılan larvaların yaşamasına fırsat verilmiyor. Öte yandan kırmızı böceğin girdiği tespit edilen palmiyelere bom kullanılarak tepeden ilaçlama da yapılıyor. Belediye ekipleri, kırmızı böceğin girdiği tespit edilen palmiyeleri, son larvanın yok olduğu güne kadar on beş günde bir aynı yöntemle ilaçlıyor. Konunun uzmanları tarafından mücadele edilmesi zor bir böcek türü olarak gösterilen kırmızı böceğe karşı koruma amaçlı ilaçlamaları aksatmayan Konak Belediyesine bağlı ekipler, 2020 yılı içinde elli beş palmiyenin kırmızı böcek sebepli kaybedildiği bilgisini verdi.