Konak'ta Pekdaş'a veda töreni

Beş yıllık hizmet dönemi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sona erecek olan Konak Belediye Sema Pekdaş'a Türkiye Meclis Üyeleri Birliği ve İzmir Sivil Topluk Kuruluşları tarafından vefa gecesi düzenlendi.

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık'ın ev sahipliğini üstlendiği “Konumuz VEFA, konuğumuz Sema Pekdaş” adlı buluşma duygu dolu anlara sahne oldu. Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaya çok sayıda eski meclis üyesi, muhtar, STK başkanı ve temsilcileri katıldı.

Törenin açılışında söz alan Yalçın Kocabıyık vefaya çok önem verdiklerini belirterek; “Vefalı olmak karşılıksız sevmektir, yapılan işlerin unutulmaması ve yapılan işlerin karşılığında o kişiye vefalı olmaktır. STK'lar vefa değerine uygun çalışmalar yapmaktadır. Bizler tamamıyla kendi öz gücümüzle, gönüllülük esasıyla topluma yararlı olmaya çalışıyoruz. Karşılık beklemeden çalışmalar yapıyoruz. Bugün de kapısını ve gönlünü bize her zaman açmış olan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a vefamızı göstermek adına bir araya geldik” dedi. Pekdaş'ı hiç unutmayacaklarını söyleyen Kocabıyık, 31 Mart'tan sonra da güzel günler geçirmesi dileğinde bulundu. Pekdaş'a günün anısına plaket sunan Kocabıyık'ın ardından 17 ayrı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri de tek tek sahneye çıkarak Başkan Pekdaş'a plaket verdi.

“Eskisinden daha fazla çalışacağız”

Duygusal ve bir o kadar da mutlu anların yaşandığı törenden çok etkilendiğini dile getiren Pekdaş, “Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sorumluluk bu görev. Bu sorumluluk aynı zamanda bir onur. Bu onuru yaşamış şanslı kadınlardan biriyim. Türkiye'nin demokratikleşmesi, kadın özgürlüğü ve kadın eşitliğiyle sağlanacak. Bunu Büyük Atatürk gördü ve cumhuriyetin kadın erkek eşit yurttaşlık temeline dayanması için pek çok yasa değişikliği yaptı. Bizim hedefimiz Büyük Atatürk'ün gösterdiği şekilde; laik, bilimsel eğitim ki okullarımıza bu yüzden yardım ediyoruz. Geleceğimiz ve cumhuriyetimiz yerleşmesi bu şekilde olacaktır. Eşit yurttaşlar olarak herkesin yaşadığı bir Türkiye için mücadelemiz. El ele kol kola eskisinden de fazla çalışma zamanı şimdi. Hepinize verdiğiniz destek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Tek tek sahneye çıkan STK temsilcileri de Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile çok güzel bir beş yıl geçirdiklerini ifade ederek, önümüzdeki seçimde milletvekili olarak görmek istedikleri temennisinde bulundu. Gecede Türkiye Meclis Üyeleri Birliği başta olmak üzere, Parlamenterler Birliği, Belediye Başkanları Birliği, İzmir Konfederasyonu, Muhtarlar Derneği, Ege Bölgesi Gençlik Federasyonu, Kadın Gücü Derneği, Anneler Dayanışma Derneği, İzmir Engelli Dernekleri, İzmir Girit Mübadilleri Derneği, İzmir Roman Dernekleri, Ege Bölgesi Karadenizli Kadınlar Derneği, Kuyumcular Odası, Oteller Pansiyoncular Odası ve Esnaf Odaları Birliği, Cumhuriyet Kadınları Güzelbahçe Şubesi temsilcileri Başkan Pekdaş'a vefa plaketi sundu.