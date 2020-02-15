Konak'ta perde Elazığ için açıldı

Şubat ayında Konak Belediyesi sahnelerinde gösterimi gerçekleşen oyunların gelirinin Elazığ depremi mağdurlarına gönderileceğinin duyurulmasının ardından ilk oyun sahnelendi. Eşrefpaşa Kültür Merkezi Gülriz Sururi Sahnesinde Can Türtop'un yönettiği, Yılın En İyi Komedisi ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllü “Hangisi Karısı” oyunu seyirciyle buluştu.

Üzerinde “Elazığ'a Destek Zamanı” ifadesinin yer aldığı biletler kısa sürede tükenirken, İzmirli tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda salonda boş koltuk kalmadı.

“Hangisi Karısı” oyunu ile beraber 27 Şubat'ta sahnelenecek “Suç ve Ceza/ Raskolnikov” oyununun gelirleri de Elazığ'daki depremzedeler için gönderilecek.