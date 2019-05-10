Konak'ta Ramazan denetimi

Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinde bulunan ekmek ve pide imalathaneleri ile satış merkezlerini inceleyen ekipler, işletmelerin ruhsatlarını, hijyen koşullarını ve ürünlerin gramajlarını kontrol etti. Denetimlerini düzenli olarak gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen şikâyetleri de hızla değerlendirmeye alıyor. Vatandaşlar denetim taleplerini ve şikâyetlerini Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 484 15 10 numaralı telefonu arayarak iletebilir.