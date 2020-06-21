Konak'ta sabah sporu artık pazar yerinde

İzmir Konak'ta, Hatay semt sakinleri güne kapalı pazar yerinde spor yaparak başlıyor.

Konak Belediyesinin korona virüs nedeniyle ara verdiği aerobik, step ve pilates kursları geçtiğimiz günlerde açık alanlara taşınarak yeniden başlamıştı; fakat açık alanı uygun olmadığı çalışma yapılamayan mahalleler bulunuyordu. Bu mahalleler için ise alternatif bir çözüm geliştirildi. Vatandaştan gelen talepler üzerine Hatay kapalı pazar yeri, açık hava spor alanı olarak değerlendirildi.

İlgi büyüyor

Hatay Semt Merkezinin hemen karşısında bulunan pazar yeri, hem semt merkezi kursiyerlerinin hem de mahalle sakinlerinin isteği üzerine spor alanı olarak da kullanılmaya başlandı. Semt pazarının kurulmadığı çarşamba ve cuma günleri sabah saat 10.00'da başlayan aerobik, step ve pilates derslerin 45 dakika sürüyor. Her yaştan kadın ve erkeğin yoğun ilgi gösterdiği egzersiz dersleri sosyal mesafe gözetilerek yapılıyor. Sabah sporuna 45 kişiyle başladıklarını ve giderek katılımın arttığını dile getiren eğitmenler, vatandaşın ilgisinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Batur'a teşekkür

3 ay evde hareketsiz kalmanın ardından sabah sporunun hem fiziksel hem ruhsal anlamda kendilerine çok iyi geldiğini dile getiren mahalle sakinleri, “Uzun süre sonra güne sporla ve zinde başlamak, komşularımızla bir etkinlik içinde olmak bizi mutlu etti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a bu olanağı sağladığı için teşekkür ederiz” dedi.

Konaklı güne sporla başlıyor

Vatandaşlar Hatay kapalı pazar yerinin yanı sıra Hatay Kılıçreis Parkı, Zeytinlik Tülay Aktaş Parkı, Güneşli Mahallesi Halı Sahası, Karantina Meydanı'ndaki Mithatpaşa Lisesi önü, Mehmet Ali Akman Parkı Basketbol Sahası, Göztepe Denizatı Parkı paten pisti, Levent Spor Tesisi halı sahası olmak üzere Konak'ın 7 ayrı noktasında hafta içi her sabah güne sporu yaparak başlama imkanı buluyor. Yoğun ilgi gören spor etkinliğine her yaştan vatandaş katılabiliyor ancak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar katılamıyor.