Konak'ta soğuk kış günlerinde hayvanların mağdur olmaması için hazırlıklar tamam

İzmir'in Konak ilçesinde, depremzede kedilerin bakımı sürerken, ekipler, soğuk kış günlerinde ve pandemi önlemleri kapsamında sokak hayvanlarının mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamladı.

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, pandemi önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında ve soğuk kış aylarında, sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma başlattı. Geçtiğimiz aylarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokakları karış karış dolaşarak hayvanlara tonlarca mama ve yem desteği sağlayan Konak Belediyesi ekipleri, yeni kısıtlamalarda da görev başında olacak.

Öte yandan, deprem felaketinden bu yana Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezinde misafir edilen kedilerinde bakımı sürüyor. Bugüne kadar sahipleri yada gönüllü bakıcıları tarafından teşhis edilen kediler yuvalarına yeniden kavuşurken, altı depremzede kedi ise sahiplenilmek için gün sayıyor. Ayrıca sokakta yaşayan sevimli dostların daha sağlıklı ve uzun yaşamaları için Hayvan Sağlığı Merkezinin de hizmet kapasitesi artırıldı. Geçtiğimiz aylarda mobil ultrason cihazı, 21 parametreli kan sayım cihazı ve birkaç dakika içerisinde sonuç veren, altı farklı hastalığın teşhisinde kullanılan hızlı tanı kiti gibi yeni nesil cihazlar ile donatılan merkezde, yeni bir muayene odası oluşturuldu.

Her gün yüzlerce sokak hayvanının muayene, tedavi ve bakımlarının yapıldığı merkezdeki kafes sayısı da iki katına çıkartılarak kapasite artırıldı. En çok şikâyet konusu olan sokaklardaki başıboş, saldırgan köpeklerin Hayvan Sağlığı Merkezine güvenle getirilebilmeleri için hayvanseverlerin özellikle talepte bulunduğu iki adet uzun menzilli sakinleştirici ilaç atıcı silah alındı.

Hayvan dostu sivil toplum kuruluşlarının ve hayvansever vatandaşların da talepleri doğrultusunda merkeze kazandırılan ilaç atıcılarıyla, kendisine yaklaştırmayan saldırgan sokak hayvanları zarar verilmeden ve korku yaşatmadan sokaktan alınarak merkeze getirilebileceği ifade edildi.