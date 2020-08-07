Konak'ta tam saha Covid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği Covid-19 konulu ek genelge kapsamında İzmir Konak'ta da büyük kapsamlı bir korona virüs denetimi yapıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla yapılan denetimlere Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak İlçe Emniyet Müdürü Vekili Vedat Yaylalı da eşlik etti.

Sabah saatlerinde yapılan ilk denetim Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak İlçe Emniyet Müdürü Vekili Vedat Yaylalı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personelinin katılımı ile Kemeraltı'nda gerçekleştirildi. Denetimler öğleden sonra İzmir'in simge yerlerinden olan Konak Pier'de devam etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak İlçe Emniyet Müdürü Vekili Vedat Yaylalı, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personelin katıldığı denetimde sosyal mesafe ve maske kullanımı ve hijyen konularında işletme sahipleri ve vatandaşların hassasiyet göstermesi istendi.

Zabıta iş başında

İzmir'in en kalabalık noktası olan Kemeraltı'nda gün boyu yapılan denetimlerde Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, salgınla mücadelede temel prensip olan temizlik, maske ve mesafe konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirici çalışmalarda bulundu. Kemeraltı Vilayet girişinden başlayarak salgınla mücadelede vatandaşların ve esnafın alınan önlemlere uyulmasının önemine dikkat çektiler. Yayınlanan genelge uyarınca denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde devam edecek.