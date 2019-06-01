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Konak'ta 'tatlı' denetim

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan tatlı imalat ve satış yerleri ile kuruyemiş satış yerlerini denetledi.


Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak adına ilçede denetimlerini artıran ekipler, Kemeraltı 872. sokakta bulunan şeker, şekerleme, lokum ve çikolata imalathanelerine giderek, ruhsat ve etiketleri kontrol etti. Öğleden sonra da Alsancak'ta bulunan kuruyemiş satış yerleri ile pastaneleri denetleyen ekipler, ruhsat ve etiketleri inceledi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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