Konak'ta tiyatro bayramı

İzmir'de, Konak Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Tiyatro Konak" projesi İzmirli sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. Kasım ayında başlayan proje kapsamında Türkiye'nin önemli tiyatro toplulukları izleyiciyle buluşurken, oyunların sahnelendiği salonda koltukların tümü doldu.

Kasım ayında Gazeteci İrfan Değirmenci'nin ‘Anne Ben Artist Oldum' adlı oyunuyla perdelerini açan Tiyatro Konak, aralık ayında da birçok beğenilen tiyatro oyununu Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Aralık ayının ilk oyunu olan Maskeliler'in hemen ardından 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri Cimri; 13, 14 ve 15 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak. Tiyatro Konak'ta 20, 21 ve 22 Aralık'ta ise Şenay Tanrıvermiş'in yazdığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği ‘Ev Yapımı' adlı oyunla izleyicilerini ağırlamayı sürdürecek.

Aralık ayının son haftasında ise İzmirlileri üç farklı oyun bekliyor. Düşük bilet fiyatları sayesinde isteyen herkesin tiyatroya gitmesini sağlayan Tiyatro Konak'ta projesi kapsamında, 27 Aralık'ta son yıllarda yönettiği sinema filmleriyle beğeni kazanan oyuncu-yönetmen Sermiyan Midyat ‘Sermiyan Midnight' isimli tek kişilik gösterisiyle İzmirlilerin karşısına çıkacak. Levent Üzümcü ise beğenilen oyunu 'Anlatılan Senin Hikayendir' ile 28 Aralık Cuma günü sevenlerinin karşısına çıkacak. Tiyatro Konak'ta Aralık ayı gösterimleri 29 Aralık Cumartesi günü ‘Kıpti Kumpanya' oyunu ile sona erecek.

Öte yandan, biletlerin günler öncesinden tükendiği oyunların biletlerinin Biletix üzerinden veya Konak Belediyesi'nin Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nden alınabileceği, oyunların saat 20.00'de başlayacağı belirtildi.