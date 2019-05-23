Konak'ta vezneler hafta sonu da açık

Konak Belediyesi, 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle sona erecek emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması için veznelerin hafta sonu açık olacağını duyurdu.

25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü 09.00-16.00 saatleri arasında Konak'ta bulunan mali hizmetler binası ile Gültepe Semt Merkezi içindeki veznelerin açık tutulacağı kaydedildi.

Vatandaşların vergi ödemelerini ayrıca; www.konak.bel.tr/ebelediye web adresi üzerinden ya da Vakıflar Bankası şubelerinden de yapabileceği, 218227 numaralı posta çeki hesabı üzerinden de yine PTT aracılığıyla ödeme yapabileceği dile getirildi.