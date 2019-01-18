Konak'ta yaklaşık bir asırlık çocuk dergileri sergilendi

1869-1928 yılları arasında yayınlanan Osmanlıca çocuk dergilerinin yer aldığı ‘Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri' isimli sergi, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde açıldı. Ayşe Kasap ve Nurset Sönmez tarafından hazırlanan sergiye ilgi oldukça yoğun oldu.

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) İzmir Şubesinin destekleriyle açılan ve yaklaşık 150 yıl önce basılan çocuk dergilerinden 57 dergi örneği meraklıların ilgisine sunuldu. Açılışa çok sayıda davetlinin yanı sıra; Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) İzmir Şube Başkanı Asuman Nesibe Gök de katıldı. Gök, açılışta yaptığı konuşmada 1869-1928 yılları arasında yayınlanan Osmanlıca Çocuk Dergileri'nde çocukların eğitimi ve terbiyesini esas alan konulara yer verildiğini belirtti. Serginin ise 23 Ocak 2019 tarihine kadar açık olacağı duyuruldu.

Gök, "1869-1923 yılları arasında çıkan çocuk dergilerinde ağırlıklı olarak; terbiye, ahlak, eğitim gibi konular işlenmiş. Eğitici özellikler taşıyan bu dergilerde bilgi verici ve ahlaki yazılara, okullardan haberlere, okuyucu mektuplarına, bilmecelere, hikayelere, eşya ve hayvan tanıtımlarına, Osmanlı ve Avrupa basını hakkında bilgilere, yeni gelişmelere, keşiflere, tarih, geometri, hesap, coğrafya bilgileri ve özlü sözlere, İstanbul ve semtlerine, tarihi yapılara ve Avrupa medeniyetine ait bilgilere yer verilmiş. Ülke ve dünyadan haberler, fıkralar, çocuk şiirleri, masallar, çocuklar için yazılmış tiyatro eserleri, sağlık, spor ve izcilik yine bu dergilerde yer alan başlıklar arasında yer alıyor. Bu dergilerde yer alan yazılar eğlendirerek eğitme amacı gütmüştür. 1923'ten sonra ise yeni kurulan devletin benimsediği fikirlerin aşılanması, öğretilmesi amaç olmuştur. Bu fikirlerin başında laiklik, batılılaşma ve inkılapların savunuculuğu gelir” diye konuştu. Gök, serginin pek çok yerde açılacağını ve ileri tarihlerde de Kars'a gideceği bilgisini verdi.

En uzun ömürlü çocuk dergisi olan Çocuklara Mahsus Gazete'nin, 9 Mayıs 1896'da yayınlanmaya başladığı ve 626 sayı çıktığı öğrenildi. "Kız ve erkek bütün çocukları, daha iyi ahlaklı, daha bilgili hale getirmeye hizmet etmek gayesi" ile yayınlanan gazetenin, 1903 yılına kadar yayınını sürdürmüş. Onu 166 sayıyla ‘Çocuklara Rehber' dergisi takip ediyor. 1897 yılında Selanik'te çıkartıldığı ifade edili.