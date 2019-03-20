Konak'taki yenilenen parklarda çocuk şenliği

İzmir'de, Konak Belediyesi'nin bağışçı firmaların desteğiyle baştan sona yenilediği Osman Öksüz ve Behçet Uz parkları düzenlenen çocuk şenlikleriyle yeniden hizmete girdi. Aynı gün yapılan iki şenliğe de yüzlerce çocuk ve ailesi katılırken, yenilenen parklar mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu.

Dört yılda 42 parkı revize ederek, kente 6 yeni park kazandıran Konak Belediyesi'nin bağışçı firmaların desteğiyle yenilediği iki park baharın gelişinin de kutlandığı Çocuk Şenlikleri'yle hizmete girdi. Şenliklerin ilki Güneşli Mahallesi'ndeki Osman Öksüz Parkı'nda yapıldı. Uzun yıllardır yenilemenin yapılmadığı park ilk kez bu denli köklü bir revizyon çalışması yapılarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Yaklaşık 3 bin 400 metrekare alana sahip olan ve dört farklı etaptan oluşan Osman Öksüz Parkı'nda yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında tüm bölümler baştan sona yenilendi. Basket sahası, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alan, sokak spor aletlerinin bulunduğu alan ve havuz başı alanı görsel estetik ön planda tutularak revize edildi. Parka 71 adet bank yerleştirilirken, 12 adet de çöp kovası konuldu; ayrıca oturma alanlarının üzeri de pergolalarla kapatılarak şık ve bir o kadar da işlevsel oturma alanları oluşturuldu. Çocuk oyun alanı, spor alanı ve gençler için özel alanın bulunduğu parkta ayrıca parka gelenlerin otururken keyifli zaman geçirmeleri için sallanan bank da kuruldu. Parkta düzenlenen şenlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yıllardır yenileme bekleyen Osman Öksüz Parkı'nı adına yakışır bir düzenlemeyle kente kazandırdıklarını söyledi. Mahalle sakinlerine keyifli zaman geçirmelerinizi dileyen Başkan Pekdaş, konuşmasının sonunda bağışçı firma yetkililerine teşekkür plaketi sundu.

Yenilenen bir diğer park olan Behçet Uz Parkı da çocuklarla doldu taştı. Buradaki şenliğe de çocuklar ve mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Dönem dönem küçük dokunuşların yapıldığı parkta da büyük bir revizyon yapılarak yenilendi.

1931 yılında İzmir Belediye Başkanı olan ve 10 yıl boyunca İzmir'e pek çok eser kazandıran belediye başkanı Behçet Uz'un adının verildiği 4 bin 915 metrekare alana sahip parkta; çocuk oyun alanı, iki ayrı sokak spor alanı, tartan pist, çocuklar için kum havuzu ve iki ayrı havuz bulunan parkta 12 adet bank ve 18 adet çöp kutusu yer alıyor.

"Dayanışma halinde kentin enerjisini birlikte yükseltmek önemli"

Çocuklar kendilerine ayrılan oyun alanında gün boyu farklı tipteki salıncaklarda, tahterevalli gibi oyun gruplarında eğlenceli vakit geçirirken aileler de taraçalı banklarda onlara eşlik edebilecek. Şenlikte konuşan Başkan Sema Pekdaş, parkın Behçet Uz'a yakışır bir şekilde olmasını arzu ettiklerini belirterek, “İnsanlar bir araya geldiklerinde, örgütlerinde dünyayı değiştirebilme iradesine sahip olurlar. İnsanlar bir araya gelerek şehirler kurdular, devlet kurdular, kanunlar yaptılar, kurallar koydular. İnsanlar birbirlerine saygı duyarak, dayanışarak yaşasınlar. Üzüntümüzde ve sevincimizde bir araya geliriz. Üzüntümüz birlikteyken azalır, sevincimiz paylaştığımızda çoğalır. Birlikte iyi olacağımız kamusal mekanlar büyük ihtiyaç. Yalnızlığımızı aşabileceğimiz mekanları çoğaltmamız gerekiyor. Bir arada birbirimizi çoğaltmamız gerekiyor. Belediyelerimizin kısıtlı bütçeleri var. O zaman dayanışma halinde kentin enerjisini birlikte yükseltmek önemli. Çok güzel zaman geçirebileceğimiz mekanlar oldu. Sevinçlerimiz çoğalsın” dedi. Buradaki törende de Başkan Pekdaş, bağışçı firmanın temsilcilerine teşekkür ederek plaketi verdi.