Konak'tan kardeş şehir Honaz'a destek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ziyaret ettiği kardeş şehir Honaz'ı, ilçe halkının hak ettiği bir noktaya taşımak için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun da katılımıyla birlikte Konak'ın Denizli'deki kardeş şehri Honaz'da, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'e konuk oldu. Konak Belediyesinin teknik ekibi ile beraber ilçeyi gezerek incelemelerde bulunan Başkan Batur, 70 yıl sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yönetimine kavuşan Honaz'ın, hak ettiği noktaya gelmesi için el birliği ile çalışacaklarının altını çizdi. Honaz'ın baba toprağı olması sebebiyle kendisi için özel bir yeri olduğunu belirten Başkan Batur, “Honaz bizim kardeşimiz, kardeşimizin yanında duracağız, kardeşliğe devam edeceğiz” dedi.

“Kardeşimizin yanında duracağız”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in yerel seçimlerin üzerinden geçen 500 gün içerisinde yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bir bilgilendirme turu da olan Honaz gezisinde; tarım, sanayi ve turizm alanındaki projeler tanıtıldı. İlçenin doğal güzellikleri; Saklı Göl, Göz Mesire Alanı, Kaklık Mağarası ile ata tohum merkezi ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Kepenek ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan Batur şöyle konuştu:

“Başkanımızın, Honaz'ın ve ilçe turizminin gelişmesi için çok büyük hamleler yaptığını gördük. Honazlıların kendisine verdiği desteğe layık bir belediye başkanı olarak çalışmalarına devam ediyor. Biz de Konak Belediyesi olarak, destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Yüksel Kepenek, kentlilik bilinci içinde Honaz'ı geliştiriyor, restorasyonlar yapıyor, üretici ile yan yana duruyor. Burada tarım, kültür, turizm ve doğaya sahip çıkan bir belediye başkanı kardeşimiz var. Biz de kardeşimizin yanında duracağız. Honaz bizim kardeşimiz, kardeşliğe devam edeceğiz.”

Kardeş belediyecilik ile daha iyi hizmet

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da, Honaz'da yapılan çalışmaların Denizli'de ve tüm Türkiye'de görünür olmasını istediklerini dile getirdi.

İş birliği ve destek ziyaretlerinden dolayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkürlerini sunan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de, seçim çalışmaları sürecinde başlayan kardeşliklerinin hiç kopmadığını ve artarak sürdüğünü söyledi.