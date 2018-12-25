Konfor Mobilya 20 yıllık tecrübesini üniversite öğrencileriyle paylaştı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, şirketin üretim tesislerini ve yenilenen mağaza konseptini bire bir tecrübe ederek sektörü yakından tanıma fırsatı buldu.

Türkiye'nin mobilya sektörünün önemli oyuncularından Konfor Mobilya, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerini fabrikasında ağırlayarak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Şirket, üretim süreçlerini uçtan uca işledikleri atölye ve mağaza çalışmalarıyla, öğrencileri profesyonel hayata hazırlanmasına yardımcı oluyor.

Şirketin fabrika yerleşkesinde ağırlanan öğrenciler, markanın tarihsel gelişimini anlatan sunumu izlemesinin ardından tasarım ve üretim birimi yöneticilerinin özel olarak hazırladığı atölye çalışmasına katıldı. Bir mobilyanın tasarımdan ürüne dönüşümündeki tüm süreçleri kapsayan atölyede, markanın tecrübeli yöneticileri bilgi birikimlerini öğrencilerle paylaşıldı. Fabrika ziyaretinin ardından Konfor Mobilya'nın Kısıkköy'deki mağazasını ziyaret eden öğrenciler, burada yaşadıkları perakende mağazacılık deneyimi sayesinde, okulda aldıkları teorik eğitimin pratikte nasıl kullanılabileceği konusunda da fikir sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğinin artarak devam edeceğini belirten Konfor Mobilya Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, “Bu ön ziyareti şirketimizin üniversite öğrencilerine yönelik faaliyetlerinin ilk adımı olarak görüyoruz. Konfor Mobilya olarak mezun olan öğrencilerin iş yaşamına daha çabuk adapte olmalarını desteklemek istiyoruz. Bu nedenle öğrencilerin aldıkları eğitimi, gerçek hayat pratiğiyle desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.