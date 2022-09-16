Konseye ‘İzmir Ekonomili' başkan

Dr. Nesrin Oruç Ertürk, nitelikli bilginin toplum geneline yayılması hedefiyle çalışmalar yürüten Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyinin (TÜSEM) başkanlığına seçildi. 139 üniversitenin üye olduğu konsey, hayat boyu öğrenme bilincinin geliştirilmesi ve nitelikli iş gücüne katkı sağlamak amacıyla çeşitli meslek gruplarına yönelik eğitimlerin artırılması için projeler üretecek.

2010 yılında kurulan konseyin başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ertürk, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yükseköğretim Kalite Kurulunu (YÖKAK) ziyaret etti. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ile gerçekleşen görüşmede, Türkiye'deki sürekli eğitim merkezlerinin akreditasyon süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. TÜSEM'de aldığı görevi çok önemsediğini söyleyen Prof. Dr. Ertürk, Türkiye'deki vakıf ve devlet üniversiteleri bünyesindeki sürekli eğitim merkezlerinin gelişimine katkı sağlamak istediğini belirtti. Sürekli eğitim merkezlerinin ‘akreditasyon' alma noktasında sıkıntılar yaşayabildiğini ve bu sorunu gidermek için çalışacağını söyleyen Prof. Dr. Ertürk, “Sürekli eğitim merkezlerinin amacı; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ya da kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenlemek. Kişisel ve mesleki gelişimden dil eğitimine kadar geniş bir alanda eğitimler yapılabiliyor. Bu eğitimlerin toplum genelinde daha çok kişiye ulaşması için çalışacağız. Bu sayede toplumsal gelişime de katkı sağlamış olacağız” dedi.

“Standart olmalı”

Prof. Dr. Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürekli eğitim merkezleri bünyesinde verilen eğitimlerin, farklı saat ve ücretlerle sunulduğunu görüyoruz. Sertifika belgesi vermenin bile bir standardı olmalı. Bu sorunları çözmek adına ilk işimiz; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine yönelik değerlendirmeler yapan, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten YÖKAK'ı ziyaret etmek oldu. 6-7 Ekim tarihinde de Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ev sahipliğinde 'TÜSEM Sonbahar Toplantısı'nı, YÖKAK'tan gelecek katılımcılarla birlikte gerçekleştireceğiz. Çözüm bekleyen konuları detaylıca ele alacağız.”