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Konteyner kentte çalışmalar sürüyor

Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir’de yıkıcı etkileri olan depremin ardından evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentte çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremin ardından evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentte çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


Ege Denizi'nde meydana gelen depremde evi yıkılan ya da ağır hasarlı olan İzmirli depremzedelerin konaklayacağı konteyner kent, Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesinde hazırlanacak. 46 bin metrekarelik alanda 21 metrekarelik 500 konteyner kurulacak. Bir hol, bir oda ve bir duş bölümünün yer alacağı konteynerlerde 5 kişilik aile barınabilecek. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arazisi AFAD'a tahsis edilirken, çalışmalar AFAD koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri destekleri ile devam ediyor. Konteynerlerin büyük bölümü alana getirilirken, montaj işlemleri sürüyor. 100'ü aşkın personelin çalıştığı konteyner kent alanının, sosyal donatıların hazırlanması ile birlikte önümüzdeki hafta tamamlanması planlanıyor.

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