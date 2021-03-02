İzmir'deki depremin ardından Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kentteki yaşam görüntülendi. Depremzedelerin bazıları örgü örüp komşu depremzedelerle sohbet ederek vakit geçirirken, çocuklar ise ip atlayıp top oynayarak depremin yıkıcı yüzünü unutmaya çalışıyor.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 117 vatandaş hayatını kaybetti, bin 32 kişi yaralandı ve enkaz altından 107 kişi sağ çıkarıldı. Depremde çok sayıda bina da hasar gördü. Depremin ardından evleri yıkılan ya da yıkılacak olan pek çok depremzede de Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kentte yaşamaya başladı. Konteyner kentte yaşam, aylar sonra görüntülendi. Depremzede vatandaşlar, kapı önünde örgü örüp komşularıyla sohbet ederek vakit geçiriyor, çocuklar ise oyunlar oynayarak depremin yıkıcı yüzünü unutmaya çalışıyor.

“Allah devletimizden razı olsun”

Arife Topuz isimli depremzede, “Depremden sonra bir ay çadırda kaldık, sonra konteyner kente geldik. Biz apartman görevlisiydik. Evimiz orta hasarlı çıktı. Şimdi konteyner kentte kalıyoruz. Her gün yürüyüşe gidiyorum, akşamüstü de hava güzel olunca kapı önünde örgü örüp vakit geçiriyorum” dedi. Burçin Güzeycan isimli ikiz babası ise, “Evimiz hasarlı olduğu için 3 aydır konteyner kentte yaşıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Günümüz güzel geçiyor. Çocuklarımızı parka çıkarıyoruz, komşularımızla sohbet ediyoruz” diye konuştu.

Hayvanları ile kalıyor

Ali Oğuz isimli depremzede, “2 ay önce konteyner kente geldik. Binamız orta hasarlıydı. Ben de apartmanda görevliydim. Burada eşim, ben ve oğlum kalıyoruz. Gündüz işe gidiyorum, akşamları konteyner kente geri geliyorum” derken, köpeği ve kedisiyle konteyner kentte tek başına kalan Çağla Elbi de, “Evim orta hasarlı. Hala yıkılmadı. Ben de bir aydır buradayım. Köpeğim ve kedimle burada kalıyorum. Burada rahatız. Kedim ve köpeğimle rahatça sığdım. Evimizin bir an önce yıkılmasını bekliyoruz ve ona göre biz de durumumuza bakacağız. Kentsel dönüşüm kararını bekliyoruz” sözlerine yer verdi.