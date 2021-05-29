Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma ardından yayaya çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde hatalı sollama yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülen sürücünün kullandığı motosiklet önce kaldırıma ardından yayaya çarptı. Motosiklet üzerinde bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi ile motosikletin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alican G. 35 JA 3512 plakalı motosikleti ile Salihleraltı yönünden Dikili'ye seyir halindeyken, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen araca çarpmamak için manevra yaparak motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet önce kaldırama ardından market önünde bekleyen Mesut D'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kalbi duran motosiklet sürücüsü ilk yardım ile hayata döndü

Kalbi duran motosiklet sürücüsü Alican G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile hayata döndürülürken, sürücü ve yolcu konumunda bulunan Begüm I. ambulansa alınarak Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne, yaralı yaya Mesut D. ise Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü ve Begüm I'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.