Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobilin bariyerleri yıkıp Melez Çayı'na düşmesi sonucu meydana gelen kazada, yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 05.00 sıralarında Konak ilçesi Şehitler Caddesi Halkapınar Kavşağı yakınında bulunan Melez Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ABT 317 plakalı otomobil Şehitler Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra bariyerleri yıkıp Melez Çayı'na düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Melez Çayı'na düşen otomobilde bulunan Kubilay D. (23), Ahmet D. (28) ve Ukrayna uyruklu Lice M. (32) Kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Suya batan otomobil içerisinde bulunan ve Kırgızistan uyruklu olduğu belirlenen Zhazgul Surantaeva (41) araçta sıkışıp boğularak can verdi. Tahlisiz kadının cansız bedeni olay yerine gelen dalgıçlar tarafından Melez Çayı'ndan vinç yardımıyla çıkartıldı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.

Meydana gelen kazada araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Kubilay D. olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansta polise ifade veren Kubilay D., alkollü olduklarını kendisinin arka koltukta oturduğunu arabayı ağabeyinin kullandığını ve bir anda kendilerini suda bulduklarını ifade etti.

Öte yandan, kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Kubilay D., Ahmet D., ve Lice M. ambulanslar ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.