İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan otomobil kırtasiyeye girdi

İzmir’in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, kırtasiyeye girdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, kırtasiyeye girdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaza saat 00.30 sıralarında Üniversite Caddesi Bornova Metro yakınında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(41) idaresindeki 35 ACZ 339 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Bornova Metro yakınındaki bir kırtasiye dükkanına girdi. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.