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Kontrolden çıkan otomobil polis aracına çarptı: 3 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak şeride geçtiği ve polis aracına çarptığı kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak şeride geçtiği ve polis aracına çarptığı kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 KB 4715 plakalı araç sürücüsü Aleyna S. (19) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak karşı yöne geçen araç, polisleri taşıyan minibüs ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


Kazada araç sürücüsü Aleyna S. ile 2 polis yaralandı. Yaralılar ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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