Kontrolsüz göçler verem sayısında artışa neden oluyor

Medical Park İzmir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu, "Uzun yıllardır medeni ülkelerde bu hastalık gözükmüyordu. Çünkü hem aşılama programları hem sosyal refah bu hastalığın oluşmasını engelliyor. Ancak Asya ve Uzak Doğu'dan göçler ile bu toplumlarda da bu hastalıklar gözükmeye başladı." dedi.

Türkiye'de toplum sağlığı

Savaştan dolayı ülkemize sığınan insanların kapsamlı şekilde sağlık taramasından geçmeleri gerektiğini vurgulayan Kaptanoğlu şunları söyledi: "Bizim ülkemizde de biliyorsunuz ki bir göç dalgası var. Savaştan kaçan ve bize sığınan insanlar var. Onların, ne yazık ki ülkelerinde olan aşılama programlarını ve bağışıklık düzeylerini bilmiyoruz. Bu durum toplum sağlığı açısından bir tehdit olabilir. Bu konuda sağlık bakanlığımızın yapmış olduğu hastalığın önlenmesine yönelik çalışmalarda, tanısı konulmuş hastaların kayıt, takip ve tedavilerinin en etkin şekilde yapılması önem arzetmektedir. "

HIV'deki artış da tetikliyor

Öte yandan Medical Park İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Hilal Dağtekin de, Türkiye'nin verem için endemik bir ülke olduğunu belirterek "Veremin genel tanı krititerleri arasında ateş, geçmeyen öksürük, kanlı balgam şikayetleri yer alıyor. Bazen istemsiz kilo kaybı, gece terlemeleri yer alıyor. Türkiye tüberküloz açısında endemik bir ülke olduğu için mutlaka akla getirilmesi gereken hastalıkların başında geliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de HIV-pozitif hastalığı sayısının artması. Bu hastaların bağışıklık sistemleri de çok düşük olduğu için tüberkülozun artışına katkı sağlamakta." dedi.

Verem Haftası

Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer ise, Ocak Ayının ilk haftası, Ülkemizde, ‘'Verem Haftası‘' adı altında, bu hastalığa yönelik algıda farkındalık ve bilincin arttırılması için, çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir zaman dilimi olduğunu belirterek "Ülkemizde Verem Savaş Dispanserleri ve BCG aşı çalışmaları ile bu hastalıkla çok etkin mücadele edilmiştir. 1950 yıllarına kadar enfeksiyona bağlı ölüm nedenlerinin başında gelen ve her bin kişiden üçünü öldüren verem hastalığı, günümüzde 25 bin civarında bir hasta sayısı boyutlarına inmiştir. Dünya'da verem hastalarının büyük çoğunluğu Afrika ve Uzak Asya'da bulunmakta (yaklaşık 10 milyon) ve maalesef 1 milyonun üzerinde insan bu hastalık yüzünden ölmektedir. Hastalığın ulusal sağlık politikaları ile kontrolünün gevşetilmesi, AIDS ve kronik hastalıkların artması ve göçler hastalığın Dünya'daki artışının altındaki en önemli parametrelerdir. " dedi.