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Köpeği aracının arkasından sürükleyen cani gözaltında

İzmir’in Bergama ilçesinde köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen şahıs gözaltına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen şahıs gözaltına alındı.


Yürek sızlatan olay Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolunda meydana geldi. Yolda seyreden bir aracın arkasında boynunda tampona bağlı bir köpek olduğunu fark eden tır sürücüsü, o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı köpeği sürükleyen şahsın Bergama'da ikamet eden M.H. olduğunun belirlendiğini ve gözaltına alındığını açıkladı. Kısa sürede yakalanan şahıstan Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği de şikayetçi oldu.

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