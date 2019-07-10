İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koray Avcı Batum'da konser verecek

Sahnelerin sevilen ismi, başarılı şarkıcı Koray Avcı, Gürcistan’ın Batum kentinde 27 Temmuz Cumartesi gecesi hayranlarıyla buluşacak.

Sahnelerin sevilen ismi, başarılı şarkıcı Koray Avcı, Gürcistan'ın Batum kentinde 27 Temmuz Cumartesi gecesi hayranlarıyla buluşacak.


Başarılı şarkıcı Koray Avcı, Batum kentinde bir konser verecek. JRW Welmond Otel'deki gala gecesine şimdiden büyük ilgi olduğunu belirten yetkililer, Batum'da ilk kez konser verecek Koray Avcı için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi.


'Adaletin Bu mu Dünya', 'Aşk Sana Benzer', 'Senin İçin Değer' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan Avcı, Batum'daki gala gecesinde konuklara özel bir repertuvar hazırladığını da söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.