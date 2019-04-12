Korcan Karar'ın mülteci fotoğrafları Avrupa yolcusu

Televizyon Gazetecisi Korcan Karar, kendi çektiği ve 2017 yılında Alaçatı'da billboardlarda sergilediği mülteci fotoğraflarını, Anadolu Lisesi'ne bağışlarken, Erasmus projesi kapsamında, 4 ülkeden Çeşme'ye gelen lise öğrencilerince Avrupa'ya götürülerek sergilenecek.

Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi'nin Avrupa Birliği fonları tarafından desteklenen projesiyle, Erasmus kapsamında Yunanistan, İtalya, Danimarka ve Fransa'dan gelen lise öğrencilerinin, mülteci sorununu araştırmaları nedeniyle, Korcan Karar da öğrencilerin araştırmalarına katkıda bulunmak için kendi çektiği mülteci fotoğraflarını bağışladı.

Televizyon Gazetecisi Karar'ın bağışladığı fotoğrafları, öğrencilerin yaptıkları resimlerle birlikte, Çeşme çarşısı'ndaki Aya Haralambos Kilisesi'nde sergilenmeye başlandı. Korcan Karar'ın yanı sıra, Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile Erasmus kapsamında 4 Avrupa ülkesinden gelen öğrencilerin katıldığı serginin açılışını, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptı.

Oran, yabancı öğrencilere konuşma yaptı

Serginin açılışında, mülteci sorununun önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Oran, mülteci sorununu araştırmak için Erasmus kapsamında Çeşme'ye gelen öğrencilere, İngilizce ve Fransızca konuşma yaptı. Oran, Korcan Karar'dan çektiği fotoğraflar hakkında da bilgi aldı.

Televizyon gazetecisi Karar ise çektiği fotoğrafları ilgiyle izleyen yabancı öğrencilere de fotoğrafların acı öyküsünü anlattı.

Fotoğraflar Avrupa'da da sergilenecek

Sergi ve bağışladığı fotoğraflarla ilgili bir açıklama yapan Karar, şunları söyledi:

"Erasmus projesi kapsamında gelen öğrenciler, Türkiye'de ve Avrupa'da en büyük sorunlardan birisi olan mülteciler konusunu burada araştırıyorlar. Çeşme'nin mülteciler tarafından Avrupa'ya geçiş yolu olarak kullanılmak istenmesinin öğrenciler tarafından ders konusu olarak işlenmesi, bence önemli bir aktivite. Öğretmenleri ile birlikte yaptıkları incelemelerin sonunda, Avrupa Birliği'ne bir rapor sunacaklar. Öğrencilerin bu çalışması, oldukça değerli. Çeşme'de, sadece Sakız'a gitmeye çalışan mülteciler ile ilgili değil, Ege ve Akdeniz'deki mültecilerle ilgili bir gençlik konferansı düzenleniyor. Bunu da düzenleyen, Çeşme'mizin bir lisesi olan Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi. Bu da Çeşme için oldukça değerli. Ben de, 2017 yılında, Alaçatı'da billboardlara asarak sergilediğim mültecilerle ilgili fotoğraflarımı tekrar bastırarak, AB'nin desteklediği bu Anadolu Lisesi'ne hibe ettim. Hibe ettiğim fotoğraflar, Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde sergileniyor. Erasmus kapsamında gelen 4 ülkenin okullarında ve çeşitli sanat galerilerinde de, bu fotoğraflar sergilenecek. Bu nedenle çok mutluyum."