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Körfez'de bulunan caretta ceratta, DEKAMER'e gönderildi

İzmir’de Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından Gündoğdu Meydanı yakınlarında Körfez’de bulunan caretta caretta, Doğal Yaşam Parkı’nda tedavisi yapıldıktan sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderildi.

İzmir'de Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından Gündoğdu Meydanı yakınlarında Körfez'de bulunan caretta caretta, Doğal Yaşam Parkı'nda tedavisi yapıldıktan sonra Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderildi.


Sahil Güvenlik Ege Deniz Komutanlığı ekiplerince, Alsancak Gündoğdu Meydanı yakınlarında Körfez'de ağlara dolanmış şekilde bulunan caretta caretta (iribaş deniz kaplumbağası), İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı olan ve Körfez Denetim ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan caretta ceratta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim edildi. Burada tedavisi süren 43 kilogram ağırlığındaki dişi kaplumbağa, Muğla'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

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