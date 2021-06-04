Körfezde denizden çıkanlar şaşırttı: Scooter bile var

İzmir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde daha temiz ve sağlıklı bir çevre için İzmir Körfezi'nde dip temizliği yaptı. Dalgıçlar, Körfez'den cam ve plastik şişeler, ayakkabı, scooter, olta gibi yabancı maddeler çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı 8 dalgıç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı kıyısında dalış yaptı. Dalgıçlar, Körfez'den plastik ve cam şişe, ayakkabı, olta gibi malzemelerin yanı sıra bir de scooter çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere Körfez'i temiz tutma çağrısı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Erman Karademir de yurttaşlara daha duyarlı olması konusunda çağrıda bulundu.

“19 litrelik plastik şişeyi nereden buldular da attılar”

Denizden çıkan çöpler, yurttaşların da tepkisini çekti. İşyeri Cumhuriyet Meydanı'nda olan Elif Beyazıt, insanların tükettikleri yiyecek ve içecek çöplerini denize attığını, bunun son derece yanlış olduğunu söyledi. Nersela Çartı da insanlar çöplerini denize atması sonucu çevrenin kirlendiğini, körfezdeki canlıların da zarar gördüğünü belirtti. Erol Arslan ise gördüğü manzaradan utanç duyduğunu ifade ederek, “Denizi ve çevreyi seven bir kişiyim. Evimde atık pilleri, atık yağları, plastikleri, kağıtları toplarım. Verilmesi gereken yerlere veririm. Ne denize ne de karaya tek bir çöp atmam. Atanlara da çok karşıyım. Anlamadığım nokta 19 litrelik plastik şişeyi nereden buldular da attılar. Özellikle arayıp bulup da mı atıyorlar? Neden çöp kutularına atmıyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi. Güler Çalışkan da insanların doğaya ve çevreye karşı duyarlı olmasını isteyerek, şunları söyledi: “Çevredeki tekne ve gemiler de atıklar konusunda dikkatli olmalı. Çevreyi kirletenlere karşı devlet yaptırım uygulamalı" açıklamasında bulundu.