Koristler, performanslarıyla mest etti

İzmir'de, Bayraklı Belediyesi tarafından açılan kurslarda kendilerini yetiştiren ve korolara katılarak hünerlerini seyirci karşısında sergileyen koristler, 2018'in son konserlerinde performanslarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Bayraklı Belediyesi tarafından kurulan ve belirli günlerde, özel gösterilerle sahneye çıkan koristler, profesyonel sanatçıları aratmadı. 2018'e veda kapsamındaki mini konserde, Şef Dr. Halil Altınköprü yönetiminde Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği korosu sahne aldı. Osmangazi Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere ilgi yoğundu. Kursiyerler, söyledikleri şarkılarla dinleyenleri mest etti. Sanatseverler Türk sanat müziği resitalinin sunulduğu gecenin ardından 22 Aralık'ta ise Osmangazi Konferans Salonu'nda bu kez Şef Hançer Şahika Türkkan yönetimindeki Bayraklı Belediyesi Çocuk Korosu'nu izleme fırsatı buldu. Anne ve babaların yoğun ilgi gösterdiği gecede çocuklar, sesleriyle geleceğe ümit verdi. Mini konserlerin sonuncusu Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Şef Dr. Zeynel Demir eşliğinde sahne alan Bayraklı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu türkülerle geceye renk kattı.

Kültür sanat alanında geliştirilen projelere destek vermeye devam edeceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "2018'e acısıyla tatlısıyla elveda derken müzikle elveda demenin güzel olacağını düşündük. Korolarımızın konserleri yılın her döneminde büyük ilgi görüyor. Sağ olsunlar sanatseverler de konserlerde koristlerimizi yalnız bırakmıyor. Düzenlenen konserlerde salonlarımız doluyor bu da bizi mutlu ediyor. Hepsini kutluyorum ve iyi seneler diliyorum" dedi.