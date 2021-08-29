Korkunç kazada ölenler için savcı DNA örneği istedi

İzmir-Aydın Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında alev alarak yanan otomobilde hayatını kaybeden 4 kişi için savcı DNA örneği istedi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 07.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan 75. Yıl Selattin Tüneli'nde meydana geldi. İzmir istikametinden Aydın'a gitmekte olan Emre Söylemez yönetimindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Murat Aslan idaresindeki 35 AE 2020 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başlarken, otomobilde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Emre Söylemez ve kamyon sürücüsü Murat Aslan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen korkunç kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri ise belirlendi. İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde hayatını kaybedenlerin Hüseyin Söylemez (53), eşi Fatma Söylemez (47), kızları Minel Söylemez (21) ve yakınları Emir Gezici (10) olduğu öğrenildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Emre Söylemez'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 4 cenazenin sabah saatlerinde otopsilerinin yapıldığı, cesetlerin yanmış olmasından dolayı savcının DNA örneği istediği aktarıldı. Cenazeler ve yakınlarından örnek alındıktan sonra işlemlerin tamamlanacağı ve cenazelerin ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Üniversite için yola çıkmışlar

Kazanın ailenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan kızları Minel'i Balıkesir'den Aydın'a götürürken gerçekleştiği iddia edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen bir nedenle durduğunu, bu sırada arkadan gelen kamyonun otomobile çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini ve otomobilin alev aldığını tespit etti. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.