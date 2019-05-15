Korkunç siyanür olayında ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu

İzmir'de, üniversite öğrencisinin internetten sipariş ettiği siyanür ile anne ve babanın öldüğü, iki kardeşin tedavisinin sürdüğü korkunç olayda ailenin yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumunda cenazeleri beklerken gözyaşlarına boğuldu.

Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi M.C.K.'nın (21) eve getirdiği siyanürden anne ve babanın hayatını kaybetmesi, kardeşlerin yaralanmasının ardından olayın yankıları sürüyor.

Ölen baba Mehmet K. ile Fatma K.'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, otopsilerin tamamlandığı öğrenildi. Cenazelerin yakınlarına teslim edilmesi beklenirken, ailenin yakınları da İzmir Adli Tıp Kurumuna geldi. Yakınları, cenazeleri beklerken gözyaşlarına boğuldu.

Olay nasıl oldu?

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi M.C.K. (21) deney yapmak için internetten potasyum siyanür sipariş etti. İddiaya göre internette kimyasal ürün ticareti yapan M.C.K., eve getirdiği siyanürü anne ve babasına “Size şerbet yaptım” diyerek içirdiği ileri sürüldü. Daha sonra ise siyanürden içen anne Fatma (39), baba Mehmet (46) rahatsızlandı. Ardından da kardeşler M.T. ve E.C.K. (4) ile kendisi de siyanürden etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Siyanür etkilenen beş kişilik aile, 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Mehmet K. ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan anne Fatma K., bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Siyanürden etkilenen iki kardeşin Ege üniversitesi Tıp Fakültesindeki tedavileri devam ederken M.C.K. ise emniyete götürüldü.

İddialara göre M.C.K.'nın ticaretle uğraştığı; ancak başarısız olduğu öğrenilirken yine M.C.K.'nın evde sık sık deneyler yaptığı da ileri sürüldü.

Öte yandan, binaya gelen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evde incelemede bulundu. Yetkililer durum tespiti yaparak, binada yaşayan diğer vatandaşların durumuyla ilgili bilgi aldı.