Korkutan heyelana anında müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi kısa sürede heyelan bölgesine ulaşıp önlem aldı. Büyükşehir yetkilileri bu iki yolu kullanacak sürücüleri uyardı.

Ödemiş'te günlerdir etkili olan yoğun yağışlar sonrası hem Ödemiş-Gölcük yolu hem de Gölcük-Subatan Sırtlanbayırı mevkii yollarında yer yer heyelan meydana geldi. Dağlık alanlardan kopan kayalar yol üzerine kadar inerken sürücüler tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Farklı bölgelerde görülen heyelan olaylarını haber alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yoğun yağış altında uyarıcı şeritle önlem aldı ve yol üzerindeki kaya parçalarını temizledi.

Korkutan olay sonrası her iki yolun ulaşıma açık olduğu öğrenilirken Büyükşehir yetkilileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hem Ödemiş-Gölcük, hem de Gölcük-Subatan yollarını kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.