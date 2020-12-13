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Korona aşısı bu konteynerlerde eksi 73 derecede depolanacak

Korona virüs aşısını eksi 73 derecede taşıyıp depolanmasını sağlayacak konteynerlerin üretimi İzmir Torbalı’daki fabrikada yapılıyor.

Korona virüs aşısını eksi 73 derecede taşıyıp depolanmasını sağlayacak konteynerlerin üretimi İzmir Torbalı'daki fabrikada yapılıyor. Konteynerin ilk numunesinin hazır olduğu belirtildi.


İzmir Torbalı'da bulanan bir fabrikada korona virüs aşısının taşıma ve depolanmasını sağlamak için aşı taşıma konteyneri üretildi. Hava, kara ve deniz yoluyla transfer edilmeye uygun olan, 20 metreküp taşıma kapasitesine sahip bu ünitede aşılar eksi 73 derecede bozulmadan taşınıp depolanabilecek.



“Gurur verici”


Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “Birçok ilke imza atan bir ilçeyiz. Korona virüs aşısı insanlık adına şu anda en önemli bilimsel gelişme. Tabii aşının tüm insanlara ulaşması, lojistik, seri üretim ve eksi 70 derecede korunması oldukça önemli. Bildiğiniz gibi korona virüs aşısı bu ay ülkemize geliyor. İlçemizin gururu Beğendi Boru A.Ş, aşının eksi 73 derecede taşıma ve depolamasını sağlayacak konteynerlerin üretimini yaptı. Kaymakamımız Ercan Öter ile birlikte üretimi yerinde inceledik. İlçemiz adına gurur verici” dedi.

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