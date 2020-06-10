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Korona günleri resimleri ile sergi açıyor

Çeşme’de sanat galerisi açan Ressam Murat Güney, korona virüs pandemisi döneminde uygulanan kısıtlamalar sırasında yaptığı resimleri Çeşme Marina’da sergileyecek.

Çeşme'de sanat galerisi açan Ressam Murat Güney, korona virüs pandemisi döneminde uygulanan kısıtlamalar sırasında yaptığı resimleri Çeşme Marina'da sergileyecek.


Kendi sanat çalışmalarının yanı sıra Çeşmeli sanatseverlere dersler vermeyi planlayarak Çeşme'de sanat galerisi açan Ressam Murat Güney, dünyayı sarsan korona virüs pandemisinin Türkiye'yi de etkilemesi ve pandemi mücadelesi kapsamında kısıtlamalar uygulanması nedeniyle sanatseverlere vermeyi planladığı dersleri hayata geçiremedi. Kısıtlamaların uygulandığı dönemde de sanatsal çalışmalarını sürdüren Güney, son 3 aylık dönemde yaptığı resimlerle 15-30 Haziran tarihleri arasında Çeşme Marina'da sergi açacak. Ressam Güney, tüm sanatseverleri sergisine davet etti.

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