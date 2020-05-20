Korona günlerinde İzmir'in yollarına 418 bin ton asfalt döküldü

Büyükşehir ekipleri bu süreçte, yaklaşık 418 bin ton asfalt ve 200 bin metrekare parke kaplama malzemesi kullanarak kentin yollarını yeniledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsÜ önlemleri çerçevesinde yoğunluğu azalan yollarda yenileme ve bakım çalışmalarını hızlandırdı. 1 Mart - 19 Mayıs arasında İZBETON Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir genelinde 200 bin metrekarelik alan parkeyle kaplandı ve 418 bin ton asfalt döküldü.

4 bin 575 noktaya müdahale edildi

Ekipler, ana arterler başta olmak üzere kent genelinde 4 bin 757 noktadaki hasarlı noktalara asfalt yamayla müdahale etti. Toplamda 79 bin 594 metrekarelik alanda altyapı kazılarının üstü asfaltlanarak kapatıldı. 55 asfalt yama ve finişerli serim ekibi, bu işleri tamamlamak için toplam 419 bin ton sıcak asfalt kullandı.

200 metrekarelik alan parkeyle kaplandı

Mart başından bu yana kentin parke yollarında ve kaldırımlarında da çalışmalar yapıldı. Bu süreçte 29 projeli iş tamamlandı. 18 projeli işin çalışmaları ise sürüyor. 19 ekiple parke tamiratı yapıldı ve yaklaşık 200 bin metrekarelik alan parkeyle kaplandı.

Ekipler, kentin birçok noktasında güvenli mesafe ve hijyen koşullarına özen göstererek çalışmalarını sıcak havaya rağmen sürdürüyor. Ekiplere virüsten korunmak için iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimi ve hemşiresi tarafından eğitimler veriliyor. Güvenlikleri için ise koruyucu ekipman desteği kesintisiz sağlanıyor.