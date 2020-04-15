Korona günlerinde öğrencilere psikolojik destek

Birim, günlük yaşamın yanı sıra korona virüs (Covid-19) salgınının neden olduğu stres ile başa çıkamadığını düşünen öğrencilere online destek veriyor.

Yaşar Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, Covid-19 salgınının neden olduğu stres ile başa çıkamadığını düşünen öğrencilere online destek veriyor. Sosyal izolasyonun her bireyi farklı etkileyebileceğini belirten Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Zeynep Melis Suveren, “Bu dönemde, var olan patolojiler tetiklenebilir, kaygı bozukluğu veya panik bozukluk ortaya çıkabilir. Yüksek stres ve kaygı; uykusuzluk, içe kapanma, keyifsizlik, beslenme düzeninde değişikliğe neden olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyor ve başa çıkamadığınızı hissediyorsanız, bir uzmandan online terapi desteği alabilirsiniz” dedi.

Yaşadığımız stres bir noktaya kadar normal

Öğrencilerin kişisel gelişimini destekleyen, akademik, sosyal ve kişisel sorunlarını çözmelerinde yardımcı olan Yaşar Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin rutin desteğinin yanı sıra salgının neden olduğu endişeye karşı da öğrencilerin yanında olduğunu belirten Psikolog Zeynep Melis Suveren, “Covid-19 daha önce deneyimlemediğimiz ve tüm dünyayı etkileyen olağandışı bir olay. Ne kadar süreceği, muhtemel sonuçları ve etkilenme düzeyimizdeki belirsizlikler de stresimizi artırıyor. Başa çıkma stratejileri konusunda da kendimizi zaman zaman yetersiz hissedebiliyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu dönemde yaşadığımız stres, bir noktaya kadar normal kabul edilmelidir. Bu olağandışı günlerde iyi hissetmemiz elbette ki mümkün olmayabiliyor. Hepimiz günlük rutinimizden uzaklaştık. Evde olmaya mecbur kalmak, işine gidememek hatta işini kaybetmek, risk taşıyan meslek gruplarında çalışıyor olmak, eğitimin uzaktan erişimli olması ve belki de her öğrencinin aynı konforda bu hizmetten yararlanamaması stres yükünü artırıyor” diye konuştu.

"Hepimize iyi gelecek öneriler"

Evde olduğumuz şu günlerin, kendimize neyin iyi geldiğini keşfetmek için daha önceden neleri yapmaktan keyif aldığımızı kendimize hatırlatmak için ve ertelenmiş işlerin yapılması konusunda fırsat vereceğini hatırlatan Suveren, hepimize iyi gelecek şu kısa önerileri sundu: "Bilgi kirliliğinden uzak durun. El yıkama, maske kullanma, fiziksel mesafeyi koruma gibi tedbirleri her zaman alın. Aynı saatte yatmak ve kalkmak, öğünleri atlamamak gibi olabildiğince rutinleri devam ettirin. İyi beslenin ve yeterli uyuyun. Sevdiklerinizle iletişimi uzaktan da olsa sürdürün. Hissettiklerinizi sevdiklerinizle paylaşın. Uzun vadeli planlar yapmaktan kaçının. Hobilerinize yönelin."