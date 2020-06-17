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Korona salgını salatalığı olumsuz etkiledi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde turşuluk (kornişon) salatalık yetiştiren üreticiler, iklim değişikliği ile korona salgınının turşuluk salatalık üretimini etkilediğini söyledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde turşuluk (kornişon) salatalık yetiştiren üreticiler, iklim değişikliği ile korona salgınının turşuluk salatalık üretimini etkilediğini söyledi.


Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde turşuluk salatalık üretimi yapan Seyfi Kaymak, turşuluk salatalık üretiminde daralma yaşandığını belirtti. Kaymak, "Ekim alanları daraldı. Rekoltede de azalma var" şeklinde konuştu.


Bakla ve bezelye döneminde hal ve pazarların kapatılmasının üreticiyi korkuttuğunu söyleyen Seyfi Kaymak şunları söyledi:


"Korona salgını yasaklarında başta haller, pazarlar ve toptancı pazarları 3-5 gün kapalı kaldı. Tarım üretimine engel olunmadı; ama satışta sıkıntı yaşandığı için bu üreticiyi korkuttu. Salatalık yerine satışı daha garantili olan mısır ekimine yöneldiler. Bu yüzden geçtiğimiz yıllara göre ekim alanları daraldı."


İklim değişikliği nedeniyle ürünün gelişmesinde gecikme yaşandığını da söyleyen Seyfi Kaymak, sıcak ve soğuk dengesinin arasının açıldığını belirtti.


Kaymak, "Haziran ortasına geçtiğimiz halde hava sıcaklıkları istenen düzeyde değil; ayrıca gündüz sıcak olurken geceleri serin olmaya başladı. Bu da bitkinin strese girmesine neden oldu. Salatalık normalde sıcağı seven bir bitkidir. Tepeden güneş aşağıdan da su ister. Beklenen mevsim normalleri henüz oluşmadığı için bitkinin gelişimi olumsuz etkilendi ve rekoltede düşüş var" ifadelerine yer verdi.


Kaymak son olarak şunları söyledi:


"Şu an fiyatlar birinci kalitede 3,5 lira civarında. Bu fiyatlar birkaç yıldır yerinde sayıyor. Elek adını verdiğimiz kalibre belirleyici makinelerde kısma yapılıyor ve üründe kilo düşüşü yaşanıyor. Fiyatlar üreticiyi memnun ederse üretim de devam eder."

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