Korona virüs döneminde saç ekimi

Uzun yıllar İzmir'de Saç Ekimi Koordinatörülüğü görevinde bulunan Yasemin Gülgör, saç ektirmenin belli bir sürecinin olduğunu söyledi. Ekimden sonraki ilk 10 günün çok önemli olduğunu belirten Gülgör, “Saç ekiminden sonraki ilk 10 gün mümkünse dışarıda çok fazla dolaşamamak ve rahat bir süreç geçirmek gerekiyor. Korona virüs nedeniyle devletimizin ve Sağlık Bakanlığının evinizden çıkmayın mesajı verdiği bu günlerde saç ektirmeyi düşünenler için belki bir alternatif süreç sunabilir” dedi.

Saç ekimi işlemi sonrasında özellikle ilk 10 günün çok önemli olduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, “Bu süreçte evde dinlenmek ve dışarıya çok fazla çıkmamak önemlidir. İş hayatında aktif bulunan kişiler iyileşme sürecinde çok fazla iş ve sosyal hayatta bulunmak istemezler ancak günlük hayatta izole olmak pek mümkün değildir. Korona virüs salgını nedeniyle ‘Evde kal' çağırısına uyarak evden çalışma sistemine geçildiği bu dönemde saç ekimi yaptırmak isteyen kişiler de iyileşme dönemlerini evden dışarı çıkmadan geçirebilirler. Böylece evden çalışmaya devam ederken, iyileşme sürecini de tamamlamış olacaklar” diye konuştu. Dünyada pandemi ilan edilen Korona virüs salgınının başta sağlık turizmi olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilediğini belirten Yasemin Gülgör, “Özellikle yurt dışından tedavi için ülkemize seyahat edecek yolcular uçak seferlerinin iptal edilmesinden dolayı saç ekimi tedavilerini iptal ettirmek ya da ertelemek zorunda kalmışlardır. Ancak ülkemizde yaşayan vatandaşlarımız için saç ekimi hizmetleri devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Doktorunuzun tavsiyelerine uyun”

Saç ekimi için şehir dışına çıkmak gerekiyorsa öncelikle bulunulan şehrin valiliğinden saç ekimi hizmeti alınacağına dair randevuyu göstererek seyahat izin belgesi alınması gerektiğini hatırlatan Yasemin Gülgör, “Daha sonra tedavi alacağınız sağlık kuruluşunun hijyen standartlarından emin olun. Son 14 gün içinde şüpheli bir temas geçirdiyseniz, öksürük ateş halsizlik gibi belirtileriniz varsa tedavi alacağınız sağlık kuruluşuna haber veriniz. Sağlık kuruluşunuzun size vermiş olduğu tedavi öncesi ve tedavi sonrası talimatlara harfiyen uyunuz. İşlem öncesi ve sonrası kalabalık ortamlara girmekten kaçınınız doktorunuz vermiş olduğu tavsiyelere uyunuz. Unutmayınız ki saç ekimi hizmeti alacağınız sağlık kuruluşunda size en hijyenik şartlarda sağlık hizmeti verilecektir” dedi.

Saç ekimi sonrası bunlara dikkat

Gülgör, saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Size önerilen ilaçları düzenli kullanınız. İşlem sonrası aynı akşam ve ilk 3 gün uyuyuncaya kadar alın, şakak ve gözaltı bölgesine her saat başı 10'ar dakikalık buz kompresi uygulanmalıdır. Uygulamayla bu bölgelerde oluşabilecek morluk ve ödem riski azaltılmış olur. İşlemden sonraki ilk üç gün, ekilen köklerin tutunma evresidir. Bu dönemde çok dikkatli olunmalı, dinlenmeye çok özen gösterilmelidir. Baş herhangi bir yere vurulmamalı, araba kullanılmamalı, ağır işlerden, spor aktivitelerinden, stresten ve heyecan artırıcı tüm faaliyetlerden uzak durulmalıdır. Sigara içilmesiyle kana karışan karbon monoksit, oksijenden 200 kat daha sıkı tutunur. Bu nedenle saç köküne giden oksijen miktarının azalması köke zarar verebilir. Saç ekiminden bir gün önce başlayarak ekimden dört gün sonrasına kadar sigara içilmemeli ya da olabildiğince azaltılmalıdır. Banyonuzu operasyondan sonra ilk 15 gün boynunuzdan aşağı dökme su ile yapınız. Banyonuz kesinlikle çok sıcak ve buharlı olmamalıdır. İlk 15 gün başınızdan herhangi bir şey giymemeli önden düğmeli kıyafetler giymelisiniz. Operasyondan sonra ekim yapılmış bölgeyi özellikle iki hafta süresince olmak üzere bir ay vurma, çarpma, sürtme ve her hangi bir darbeye karşı koruyunuz. Toz, toprak olan ortamlardan uzak durulmalıdır. Yağlı ve tuzlu yiyeceklerden, asitli içeceklerden kaçınılmalıdır.”