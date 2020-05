Korona virüse karşı dengeli beslenme

Gaziemir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde verdiği diyetisyen hizmeti kapsamında vatandaşların yanlış beslenme alışkanlıkları saptanıyor, yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemler alınıyor. Evde Bakım ekibiyle birlikte desteğe ihtiyaç duyan vatandaşları evlerinde tedavi eden diyetisyen, isteyenlere merkezde de danışmanlık hizmet veriyor. Diyetisyen hizmeti kapsamında hastalara özel diyet programları hazırlanıyor, hastalar sürekli takip ediliyor. Bu hizmet kapsamında topluma sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitimler de veren Gaziemir Belediyesi Diyetisyeni Selin Gürler Durmaz, korona virüs salgını sürecinde beslenme konusunda yurttaşlara tavsiyelerde bulundu.

Stresle mücadelede güçlü bağışıklık

Korona virüs salgınına karşı dengeli beslenerek bağışıklık sistemini güçlendirmenin çok önemli olduğunun altını çizen Uzman Diyetisyen Selin Gürler Durmaz, salgın nedeniyle evlerinde kalan yurttaşları beslenme alışkanlıkları ve kilo kontrolü konusunda uyardı. Durmaz, sosyal izolasyon nedeniyle evlerinde kalan bireylerin beslenme alışkanlıklarının değiştiğini, bu yüzden kilo alma sorununun ortaya çıktığını söyledi. “Bağışıklığı güçlendirmek için doğru beslenme seçimleri yapılmalı” diyen Durmaz, bu süreçte yaşanan stres, korku gibi duyguların da kilo problemine yol açtığının altını çizdi. Durmaz, “Stresle ilgili detaylı araştırmalar yapan endokrinolog Hans Selye, hastalıkların; virüslerin ve zararlı maddelerin neden olduğu sonuçlardan çok, strese uyum gösterme eksikliğimizden kaynaklandığını belirtiyor. Stres hepimizi farklı etkiliyor. Bağışıklık durumunuz strese verdiğiniz yanıtı çok etkiliyor. Metabolizmanın hızlanmaya başlaması, oksijen ve şekerin artmasıyla bağışıklık sistemi uyarılır ve savunma başlar. Stres bir noktaya kadar iyi olabilir ama devamlılığı zararlı. Kortizol seviyeniz artmaya başladığı için yakıt ihtiyacınız artar. Bu yakıt da tabii ki yağ ve karbonhidratlardır. Stresin en sevdiği şeylerden biri de karın bölgesindeki yağlanmayı artırmaktır” diye konuştu.

Beslenme önerileri

Salgın günlerinde yaşanan stresle baş etmenin en iyi yolunun dengeli beslenme olduğunu ifade eden Selin Gürler Durmaz, tüketilmesi gereken gıdalar hakkında şu önerilerde bulundu: “İyi bir kahvaltı her zaman çok önemlidir. Stres her zaman C vitamini ihtiyacını artırdığı için turunçgiller, kivi, biber ve yeşil yapraklı sebzeler tüketmeye özen gösterin. Mutluluk hormonunun öncüsü olan triptofan içeren hindi, yumurta, tavuk, kuru baklagiller, badem, muz, kahvaltılık tahıllar, süt ve süt ürünleri, fıstık ve kakao gibi besinleri tüketmek mutluluğumuzun artmasına yardımcı olacaktır. Günde beş porsiyon sebze ve meyve tüketin. Magnezyum, duygu durum düzenlenmesinde önemli bir mineraldir. Ayrıca kasların gevşemesine, krampların azalmasına yardımcı olur. Magnezyum içeren keten tohumu, yağlı tohumlar, kuru baklagiller, kabak çekirdeği ve muz gibi besinler tüketmeye özen gösterin. Omega-3 yağ asitleri stresin kötü etkilerini ortadan kaldırdığı için, içerisinde omega-3 barındıran deniz ürünlerini mutlaka tüketin. D vitamini almak için mutlaka güneşe çıkın. Günde üç fincandan fazla olmamak şartıyla bitki çayı içmeniz sakinleşmenizde önemli rol oynayacaktır. Su tüketimine çok dikkat edin. Mutlaka egzersiz yapın. Egzersiz, stres ve depresyonu azaltır.”