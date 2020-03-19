Korona virüsü fırsatçılarına darbe: Binlerce litre sahte dezenfektan yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir depoya baskın düzenleyen jandarma ekipleri, korona virüsü sonrasında sahte dezenfektan ve yapımında kullanılan çok sayıda sahte ürün ele geçirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi Pancar yolu üzerinde, M.P. isimli şahsa ait depoda sahte dezenfektan imalatı yapıldığı ve satışa hazırlandığı bilgisini edindi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, bahse konu depoda Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kontrol yaptı. Gerçekleşen aramalarda, 4 bin 800 litre izopropil alkol, 782 litre etiketli birer litrelik plastik şişeler içerisinde dezenfektan olduğu değerlendirilen sıvı olmak üzere toplam 6 bin 851 litre sahte dezenfektan, bin 67 litre etiketsiz birer litrelik plastik şişeler içerisinde dezenfektan olduğu değerlendirilen sıvı, 202 litre etiketli beşer litrelik plastik şişeler içerisinde sıvı ve 19 bin 555 adet farklı ebatlarda plastik şişe ele geçirildi.

Korona virüsü fırsatçılarına yapılan operasyon sonrası olayla ilgili M.P. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.