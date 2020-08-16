“Korona virüsü nedeniyle işverenlerin önlem alması yasal zorunluluk”

Avukat Başkan, “İşçilerin, işverenlere başvuru yapmaları önemlidir. İşçiler, işten ayrılmak yerine iş yerinde tedbir alınması için İş Mahkemesine tedbir başvurusu yapabilecektir” dedi.

Korona virüsü salgınına karşı normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, iş hayatı belirli sınırlamalarla ve önlemlerle devam ettirilmeye çalışılıyor.

Kalabalık bir iş ortamında çalışan işçilerde, kimi zaman önlem alınmadığı takdirde ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle, virüse karşı işverenlerin önlem alması son derece önemli hale gelirken, Avukat Adnan Başkan, işverenlerin alması gereken önlemlerle ilgili yasal sorumluluklarını hatırlattı.

“Tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması yasal bir zorunluluk”

Avukat Başkan, tedbir için işçilerin işverene başvuru yapabileceğini ifade ederek, “Ekonomik yaşamın devam etmesi zorunluluğu ve ülke ekonomisinin ayakta kalması gerektiğinden, iş hayatı belirli sınırlamalarla ve önlemlerle devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Bu sebeplerle sürdürülen ekonomik hayatın bel kemiği olan işçiler, pandemi sürecinde korona virüs ile yüz yüze gelmek zorunda kalmış ve hali hazırda milyonlarca işçi hastalık riski ile karşılaşmıştır. Somut gerçek karşısında, korona virüsü salgını, iş yerleri ve işçiler yönünden, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13. maddesinde ifade edildiği şekilde ciddi ve yakın tehlike kapsamındadır. Bu nedenle, ülke genelindeki tüm iş yerlerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması yasal bir zorunluluk olup, bu yönde işçilerin, işverenlere başvuru yapmaları önemlidir” dedi.

İşverenler önlem almazsa hangi suçları işlemiş olur?

Başvuru sonrasında önlem almayan işverenlerin sorumlu olduğunu vurgulayan Avukat Adnan Başkan, “Kendiliğinden veya işçilerin başvuruları/ikazlarına rağmen tedbir alamayan işverenler ve denetim görevini yerine getirmeyen görevliler, her bir işçinin hayatından ve sağlığından sorumlu olacaktır; çünkü öngörülebilir, yakın ve yaşamsal nitelikte bir tehdit söz konusudur. Bu duruma karşı ‘iş yeri faaliyete devam etsin, işçiler önemli değil' yaklaşımı içerisine girenler işverenler, Türk Ceza Kanununda geçen olası kastla öldürme ve diğer suçları işlemiş olacaktır” şeklinde konuştu.

İşçi iş mahkemesine başvurabilir

İşverenin söz konusu önlemlerini yerine getirmediği takdirde İş Mahkemesine başvurabileceğini ifade eden Avukat Başkan, şöyle devam etti:

“Gerekli tedbirlerin alınması için işverene dilekçe verilmesine rağmen işveren tedbirleri yerine getirmemekte direnirse, işçiler, işten ayrılmak yerine, iş yerinde tedbir alınması için İş Mahkemesine tedbir başvurusu yapabilecektir.”