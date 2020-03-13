Korona virüsünden korunurken ruh sağlığınızı da koruyun

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışma Birimi Sorumlusu Berrin Özyurt, fiziksel sağlığı korumanın yanı sıra ruh sağlığını da korumanın önemine değinerek, böyle dönemlerde kaygının ve stresin nasıl yönetilebileceğini anlattı.

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışma Birimi Sorumlusu Berrin Özyurt, korona virüsüyle ilgili bilgilenmenin çok önemli olduğunu, ruhsal iyilik durumunu ve ruhsal sağlığı da ancak doğru bilgilenerek koruyabileceğimize dikkat çekti.

Elleri en az 20 saniye yıkayın

Dr. Berrin Özyurt, "Ailemizin, arkadaşlarımızın ve bizim sağlığımızı tehdit eden bir ortamda tedirgin olmak hatta korkmak ve endişelenmek normal" şeklinde konuştu. Özyurt, kişilerin kendilerini daha iyi hissetmeleri için alınabilecek önlemleri ise şöyle anlattı:

"Öncelikle kişisel temizliğinizi ve sağlığınızı korumanız için sağlık uzmanlarının önerilerini uygulayın. Örneğin, ellerinizi sıcak su ve sabunla sevdiğiniz bir şarkıyı dinleme süresince, en az 20 saniye yıkayın. Bilgi kirliliğinin yoğun olduğu günümüzde çeşitli sosyal medya kanallarından ya da kişisel kaynaklardan yayılan söylenti ve spekülasyonlara rağbet etmeyin. Bunlar korkutucu olabileceği gibi yanlış bilgiler de içerebilir. Bilgi edinmeyi sınırlayın ve güvenilir kaynaklara yönelin. Bilgilenmek istediğinizde T.C. Sağlık Bakanlığının duyuruları, Dünya Sağlık Örgütünün web sayfaları, Türk Tabipler Birliğinin duyuruları gibi güvenilir kaynaklardan yararlanın. Kaliteli kanallardan ulaşacağınız bilgiler, kendinizi güvende hissetmenize yardımcı olur."

"Düzenli uyuyun ve sağlıklı beslenin"

Özyurt, "Stresli dönemlerde sosyal çevrenizden alacağınız destek önemli, bu nedenle geniş aile üyeleriniz ve iş yerinizde çalışan meslektaşlarınızla ilişkilerini sürdürün ve gerektiğinde onlardan duygusal destek alın. Böyle durumlarda genellikle rutine bağlı kalmak iyidir. Yapabileceğinizi düşünüyorsanız ev ya da işteki görevlerinize devam edin. Nefes egzersizleri ve kasları gevşetme teknikleri, yoga, meditasyon gibi stresle ve kaygıyla baş edip sizi rahatlatacak yöntemler konusunda bilgi edinin. Düzenli uyuyun ve sağlıklı beslenin, egzersiz gibi fiziksel aktivitelerde bulunun. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve kontrolün sizde olduğunu fark edeceksiniz. Sağlıkla ilgili planlarınıza ailenizin tüm üyelerini ve çocuklarınızı da dahil etmek önem taşır. Çocuklarınıza salgın konusunda ne bildiklerini onları tedirgin etmeden sorun. Çocuklarınızı yaşadığı olumsuz etkileri en aza indirmek için onları korkutmadan ve abartmadan doğru bilgilendirin. Geçmişte bir travma yaşadıysanız, ruhsal bir sorununuz varsa ya da kronik bir sağlık probleminiz varsa salgın hakkında konuşurken ya da okurken kendinizi bunalmış hissetmeniz normal. Bu duyguları kabul etmek ve çevrenizden gerekli yardımı istemek iyi gelecektir" şeklinde konuştu.