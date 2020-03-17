Korona virüsüne karşı tedbirlere aykırı davranmak suç

Bu tedbirlere uymamak Türk Ceza Kanunu (TCK) 195 uyarınca suçtur ve bu hükümlere aykırılığın cezası 2 ay ile 1 yıl arası hapis cezasıdır” dedi.

Yeni tip Korona virüsü (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığının, Dünya Sağlık Örgütünün 9 Mart tarihli raporuna göre 100'den fazla ülkeye sirayet ederek 109 bin kişiye bulaştığı tespit edildi. Bu küresel yayılma karşısında “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilirken bu kapsamda karantina ve sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere pek çok tedbir ülkeler tarafından hayata geçirildi.

Alınan tedbirlere uymamanın kişiye bazı kanuni sorumluluklar doğurduğunu kaydeden Lider Hukuk Bürosu Avukatı Zafer Binici, “Korona gibi bulaşıcı hastalıklara ilişkin yetkililerin aldığı tedbirler herkes için bağlayıcıdır. Bu tedbirlere uymamak TCK 195 uyarınca suçtur ve bu hükümlere aykırılığın cezası 2 ay ile 1 yıl arası hapis cezasıdır'' diye konuştu.

Umre ve yurt dışı ziyaretleri

Rakamların, virüsün ne denli hızlı yayıldığını ve bulaşıcılığının ne denli yüksek olduğunu ortaya koyduğunu belirten Binici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belirtilen rakamlar da devletlerin ve yetkili makamların belirlemiş olduğu önlem ve tedbirlere uyum sağlamanın kamu sağlığı ve güvenliği için ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizde de virüsün yayılmasının önüne geçmek için bir takım önleyici tedbirler alındı. Kamuya karşı suçlar bölümünde yer verilen bu suç tipi; hastalığa yakalanmış kişileri değil, hastalığın bulunduğu yer ile bir şekilde temasta bulunan kişileri korumaya yönelik olarak getirildi. Kanunen uyulması gereken önlemler kapsamında toplu organizasyonlara katılmama gibi genel nitelikli tavsiyeler dâhil değildir. Bu tedbirler kapsamına; korona virüsü bulaşmamış olsa dahi umre ziyareti veyahut üniversite eğitimi dolayısıyla virüsün bulunduğu ülkelere seyahat eden veya bulunan kişiler bildirilir ve zorunlu tutulur.”

İmza karşılığında yükümlülükler bildiriliyor

Virüsün bulunduğu yerlerden gelen kişilere imza karşılığı bizzat bildirilen yükümlülükleri sıralayan Binici, “İlgili kişiye 14 günlük süre içerisinde duruma göre belirli bir tıbbi kurumda ya da evde kalması zorunlu tutulur. Somut olayın ciddiyetine bağlı olarak, ev dışına çıkmanın mutlak olarak gerekli olduğu hallerde başka kişilerle aynı ortamda bulunulacaksa tıbbi (cerrahi) maske takılması gerekir. Evde bulunulan süre içerisinde tıbbi olarak beklenmeyen bir durum gerçekleştiğinde, semptomun ortaya çıktığı hallerde 112 acil hattına haber verilmesi gerekir. Eğer mümkünse ev içerisinde diğer ev sakinlerinden farklı bir odada kalınması gerekir, ayrıca diğer kişilerle en az 1 metrelik mesafe korunmalıdır. Bunların yanında tıbbi maske takmak zorunludur. Tıbbi maskenin nemlenmesin halinde değiştirilmesi zorunludur. Eve ziyaretçi kabul etmek yasaktır. Kişiye imzalatılan evraklarda; yukarıda bildirilen yükümlülüklere uymama durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundurulacağı konusunda da bilgilendirme yapıldığına ilişkin ihtarat da bulunmaktadır. Bu suçla ilgili soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kimsenin şikayeti gerekmez. Re'sen kovuşturulan suçlar arasında yer alır. Yani savcılık veya kolluk, bu tedbirlere uymayan kişinin haberini bir şekilde aldıktan sonra direkt olarak süreci başlatır ve asliye ceza mahkemesinde yargılama yapılır.”

Sosyal medya paylaşımlarına dikkat

Binici, korona virüsü ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin de şu uyarılarda bulundu:

“Korona virüsüne karşı ülkemizin yetkili kurum ve kuruluşları tarafından verilen mücadeleyi, sosyal medyada yapılacak olan kötü niyetli ve gerçek dışı paylaşımlarla değersizleştirmek ve asılsız iddialarda bulunmak suretiyle akamete uğratıp halk arasında korku ve paniğe neden olan kişi/kişiler hakkında şikâyet üzerine veya savcılıkça re'sen soruşturma yapılabilecek, mahkemenin suçun oluştuğuna yönelik karar vermesi durumunda 2 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezası verilebilecektir. Bu suç tipine yönelik olarak en güncel örnek ise 24 Ocak tarihinde Elazığ'da meydana gelen depreme yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında bu suç tipi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşma başlatılmasıdır.”